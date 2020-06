Hélène Ségara ne veut plus être simple témoin des malheurs avec “Plus jamais”

Avec le titre “Plus jamais”, Hélène Ségara signe son grand retour en musique et annonce la préparation d’un nouveau disque. C’est à découvrir sur aficia !

Six années après la parution de son dernier opus de compositions originales intitulé Tout commence aujourd’hui, Hélène Ségara peaufine les contours de Karma, un dixième opus attendu dans les bacs à la fin de l’année. Fruit d’une nouvelle direction artistique plus indépendante et personnelle, ce projet annonce une renaissance pour l’artiste qui a connu des difficultés de santé ces dernières années.

Mais avant de dévoiler davantage d’informations sur le contenu et la genèse de ce disque qui sera accompagné d’un documentaire, celle qui officie avec brio dans le jury de ‘La France a un incroyable talent’ présente “Plus jamais”, un premier hymne puissant et engagé co-écrit et co-composé avec le compositeur Mathieu Lecat.

Une prise de conscience nécessaire

Hélène Ségara est incontestablement l’une des interprètes les plus accomplies de l’Hexagone et elle le prouve une nouvelle fois sur la piste “Plus jamais”, soulignée par un final en apothéose grâce à des envolées vocales et des arrangements de cordes d’une grande intensité. Plus qu’une remise en question sur l’humanité, l’artiste lance un appel cinglant pour éveiller les consciences quant à la toxicité de nos actes et aux malheurs qui s’abattent, dans l’espoir qu’enfin les hommes agissent pour changer le monde.

“Maintenant que l’on sait / Maintenant que l’on saigne / Au lieu d’avancer, si l’homme abandonne / C’est nous qui auront perdu nos âmes / Plus jamais / Ne rien dire et oublier / Vivre et oublier” scande avec émotion la chanteuse sur une mélodie aérienne pop-électro. “Plus jamais”, c’est l’espoir d’une humanité qui rompt avec cette anesthésie générale.

Écoutez “Plus jamais”, le nouveau single d’Hélène Ségara :