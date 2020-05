Clip “Maelström” : Hervé fait souffler un vent de liberté

Nouveau clip comme un vent de liberté pour Hervé qui nous offre “Maelström”, extrait de son premier album Hyper. C’est à voir sur aficia.

Hervé continue d’annoncer son premier album avec un nouveau clip. En effet, le jeune prodige de la scène musicale française donne rendez-vous à son public le 19 juin afin d’entendre Hyper.

Aussi, après les très prometteurs “Le premier jour du reste de ma nuit”, “Si bien du mal” et “Trésor”, Hervé fait souffler un vent de liberté avec “Maelström”.

Hervé est HYPER !

On y retrouve toute la fougue et la poésie de l’artiste qui s’expose dans un clip post-confinement, filmé, réalisé et monté par Hervé lui même, depuis notre magnifique Bretagne, avec son iPhone scotché à la voiture de son père…

Ce clip symbolise ce que j’ai ressenti lors des premiers jours du déconfinement, des sentiments mêlés de joie, de liberté et de retenue, ma façon à moi d’exorciser toute cette période trouble que nous venions de traverser. J’avais envie de courir à travers la campagne, footing dans les champs, tout en ralentissant parfois le pas, images au ralenti. Allégorie du jour d’après, comme une nouvelle notion du temps.

J’ai choisi ‘Maelström’ pour son texte « redis-moi combien cette vie est belle, tu sais pas à quel point j’ai besoin de l’entendre ».

Et même si j’ai réalisé ce clip avec les moyens du bord, mon iPhone scotché à la voiture de mon père, à travers les paysages du Finistère, il est pour moi une photographie de l’instant présent, l’illustration même des troubillons et des tempêtes que nous avons traversés et qui nous accompagnent encore aujourd’hui. Hervé

Une dernière info avant de se quitter ? Hervé te propose la précommande de son premier opus. À la clé : un super fanion pour faire une super déco dans ta voiture, le tout avec une dédicace d’Hervé. Que demander de plus 🙂

Découvrez “Maelström”, le nouveau clip d’Hervé :