Icon livre son amour avec ”Rêveur”

Du haut de ses 27 ans, Icon arrive avec ”Rêveur” dans le paysage musical francophone. Une proposition autant addictive que surprenante. C’est à découvrir sur aficia.

C’est à la croisée de trois styles (pop urbaine, rn’b, hip hop) et à l’influence tirée de la culture anglophone (The Weeknd, Drake…) que nous décrouvrons Icon. Si le jeune artiste était connu pour ses talents d’auteur, compositeur et d’interprète, c’est sans compter son envie de se renouveler et de rajouter une corde à son arc.

Avec son univers, il apporte cette singularité à la musique française avec des productions américaines soulignées par des textes romantiques et sensuels. Le tout avec une justesse qui ne laisse apparaître aucune vulgarité et qui reste à la fois très artistique et qualitatif.

”Ça fait un bail que j’attends, à tort ou à raison…”

À bord de sa moto Yamaha, Icon dévoile ”Rêveur”. Dans la mise en images, on voit le jeune artiste embarquer avec celle qui semble hanter son esprit. Il raconte dans ce clip aux couleurs tamisées, le désir de se mettre avec celle qui rythme ses rêves… mais en réalité, le conte de fée est bien loin.

”Rêveur” fait donc resurgir une atmosphère planante et sensuelle qui ne laissera, à coup sûr, personne indiffèrent…

Découvrez le clip de ”Rêveur” d’Icon :