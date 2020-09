Clip “Leaving The Moutain” : Katie Melua conte une nature éblouissante

En prélude à la parution de son huitième disque studio, Katie Melua lève le voile sur la piste “Leaving The Moutain” dont le clip est à découvrir sur aficia !

Après avoir levé le voile sur les pistes “A Love Like That” et “Airtime”, premiers extraits de son nouveau huitième opus à paraître le 16 octobre prochain, Katie Melua mise désormais sur “Leaving The Moutain”. Enregistré avec l’orchestre philharmonique de Géorgie, Album No. 8 promet un voyage musical tout en finesse et résolument organique le temps de dix pistes empreintes de douceur, de poésie et de mélancolie.

Si les conditions sanitaires le permettent, Katie Melua débutera sa nouvelle tournée à l’automne prochain et introduira son tour de chant dans la capitale où elle est attendue le 25 septembre, sur la mythique scène de l’Olympia.

Une forêt enchantée

Troisième piste du nouvel album de l’artiste britannique, “Leaving The Moutain” s’inscrit aisément dans le sillage des précédentes productions dévoilées grâce à des sonorités pop aux accents jazz et orchestrales. Cette sublime ballade sans fioritures est harmonieuse, enrichie de cuivres et de cordes, dont une harpe qui accentue le caractère féerique de la piste. Le clip met en lumière l’ensemble de l’orchestre qui accompagne Katie Melua qui interprète son titre dans une ambiance tamisée afin de mettre en exergue les mots.

Comme à l’accoutumée, la voix de Katie Melua est d’une grande pureté pour conter une histoire poétique qui a une part de mysticisme. “Notre chauffeur aimait parler, avec les collines dans les yeux / Et il a mentionné une forêt enfouie sous la glace” entonne la chanteuse avant de dépeindre un paysage époustouflant et préservé de l’action anthropique. Un chef d’oeuvre haletant enfui dans les collines qui s’offre à la vue des rêveurs.

Découvrez “Leaving The Moutain”, le nouveau clip de Katie Melua :