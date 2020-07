Clip “A Love Like That” : Katie Melua explore les tourments de la passion amoureuse

Quatre années après nous avoir enchanté sur In Winter, Katie Melua opère son grand retour avec le rêveur “A Love Like That” à découvrir sur aficia !

Certaines voix ne laissent pas insensibles et c’est notamment le cas de celle de Katie Melua, empreinte de douceur et de justesse. En plus de ses talents d’interprète, l’artiste écrit et compose des hymnes percutants, tantôt engagés, tantôt plus légers qui peuvent trouver une résonance en tout un chacun. In Winter, le septième et dernier disque en date a su prouver la créativité de la chanteuse qui avait décidé d’enregistrer un disque avec un chœur composé de chanteuses géorgiennes, en hommage à ses racines.

Après cette parenthèse enchantée publiée il y a quasiment quatre années, l’interprète de “Spider’s Web” dévoilera son huitième disque sobrement intitulé Album No. 8 le 16 octobre prochain. D’ores et déjà disponible en précommande, ce projet enrichi de dix nouvelles compositions se dévoile à travers “A Love Like That”, le premier extrait.

Un texte à double sens

Très mélodieux, ce nouveau single mise sur une production léchée et parfaitement exécutée. Prenant la forme d’une ballade enivrante, “A Love Like That” est sublimée par des arrangements organiques résolument pop et l’intensité de l’orchestre philharmonique de Géorgie. Tout en subtilité, Katie Melua a concocté un texte à double lecture. Elle évoque son rapport à la création musicale mais aussi les complexités d’un amour passionnel, entre les attentes de l’inconscient et la vie réelle.

Afin de mettre en lumière ses dires, l’artiste a collaboré avec Charlie Lightening pour concocter une mise en images cinématographique et chic. Artiste dans le clip, Katie Melua monte sur la scène dans l’écrin d’un théâtre vide, à l’ambiance tamisée… Nous la retrouvons également aux côtés de l’acteur Billy Howle qui joue son petit-ami. La vidéo illustre malicieusement le début d’une relation où les deux êtres se tournent autour, se rapprochent jusqu’à échanger une danse sensuelle. Malgré les doutes que suppose cette relation naissante.

Visionnez “A Love Like That”, le nouveau clip de Katie Melua :