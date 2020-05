Clip “Daisies” : Katy Perry poursuit ses rêves

En prélude à la parution de son nouvel opus studio, Katy Perry lève le voile sur le premier single officiel “Daisies” dont la mise en images est à découvrir sur aficia !

Le retour de Katy Perry est progressif, l’artiste ayant misé sur plusieurs singles promotionnels ces derniers mois tels que “Never Really Over”, “Small Talk”, “Harleys in Hawaii” et “Never Worn White”, un hymne à l’amour et au mariage dévoilant par ailleurs son baby bump. Sur ses réseaux sociaux, l’artiste précisait par ailleurs être en mesure de célébrer l’arrivée de deux bonnes nouvelles cet été, à savoir la naissance de sa fille et la parution de son sixième album tant attendu.

Plutôt silencieuse ces dernières semaines, l’interprète de “Roar” préparait minutieusement son come-back officiel, désormais concret avec “Daisies”. Disponible en téléchargement et en écoute sur toutes les plateformes digitales, ce nouveau single est le premier extrait d’un futur opus qui devait sortir dans les bacs le 14 août prochain ! Une information non officialisée qui devrait néanmoins rapidement être confirmée par la principale intéressée.

Un mantra d’espoir

Alors qu’il résonne comme un renouveau, “Daisies” marque une rupture avec la production de Witness, le précédent opus de la belle qui se révélait sombre et porté par des titres plus expérimentaux et teintés de sonorités électroniques. Ce nouveau single lumineux assure donc un retour plus organique, la guitare acoustique soulignant à merveille les mots de l’artiste : “Ils me disent que je suis folle, mais je ne les laisserai jamais me changer / Jusqu’à ce qu’ils me couvrent de marguerites”.

Les talents d’interprète de l’artiste sont au rendez-vous pour porter avec férocité un message d’espoir, incitant tout un chacun à croire en ses rêves, en sa chance, sans se soucier du regard des autres. Pour accompagner ce mantra qui appelle à rester fort et à croire en soi, Katy Perry a dévoilé un clip au traitement d’image plutôt rétro dans lequel elle arpente les paysages naturels, triomphante au sommet d’une falaise, puisque débarrassée de tout jugement d’autrui.

Découvrez “Daisies”, le nouveau clip de Katy Perry :