“Jerusalema” : Master KG signe une hymne afro-pop pour conquérir le monde

On ne l’avait pas vu venir et pourtant Master KG est entré dans la course aux tubes de l’été avec “Jerusalema”. C’est à découvrir sur aficia.

Dans votre liste de potentiel tube de l’été, ajoutez immédiatement “Jerusalema” de l’artiste Master KG, jeune musicien et producteur de 24 ans né en République du Zimbabwe. Si son titre est paru en 2019, le titre connaît un nouveau souffle grâce à l’application TikTok qui a récemment révélé une pléiade de titres sortis de nulle part comme“Breaking Me” de Topic ou encore « Old Town Road » de Lil Nas X.

Si la danse du morceau rappelle nos belles années kuduro, la chanteuse Nomcebo donne une vraie dynamique à la chanson. Succès garanti puisque le titre caracole au sommet des charts en Europe de l’Est (Belgique, France, Italie) après avoir conquis l’Afrique du Sud. Le titre se fait également une place de choix en Roumanie, au Nigéria et dans les îles (Réunion, Île Maurice…). Prêt à danser ?

Découvrez “Jerusalema”, le clip de Master KG :