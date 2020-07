Clip “Got It Made” : Møme et Ricky Ducati montrent la voie d’un monde rétrofuturiste

Møme rompt le silence de ces derniers mois en levant le voile sur “Got It Made”, un nouveau single dansant en écoute sur aficia !

Après la parution plutôt discrète de ses premières productions néanmoins saluées par les critiques, Møme s’était fait connaître du grand public en 2015 grâce au planant “Aloha”, fruit d’une collaboration alléchante avec Merryn Jeann. Porté par le succès du titre, le producteur français a dévoilé dans la foulée un EP du même nom puis un premier disque studio baptisé Panorama l’année suivante.

Jouant habillement avec les sonorités et les arrangements synthétiques, Møme excelle dans la création de chansons aériennes idéales pour se détendre. Des pastilles musicales qui rythment nos étés. Et alors que l’artiste n’a pas encore dévoilé de sons cette année, il opère un brillant retour avec “Got It Made”, un nouveau single qui coïncide au souhait d’emprunter une nouvelle direction artistique.

La danse comme exutoire

Sur ses réseaux sociaux, l’artiste a révélé le premiers contours de son futur disque studio, un projet partagé en duo qui devrait s’intituler Flashback FM. Jamais deux sans trois, le Disc Jockey s’est entouré une nouvelle fois de Ricky Ducati qui posera sa voix sur les pistes de ce projet en hommages aux sonorités des années 70′ et 80′. Ensemble, les deux acolytes avaient déjà signé les très aboutis “Sail Away” et “Alive”.

Des retrouvailles en grande pompe qui devraient ravir les fans à travers “Got It Made”, dont la production rétro et disco-dance est terriblement addictive. La frénésie des guitares et de la basse se mêle à des touches électroniques pétillantes qui subliment la voix suave de Ricky Ducati qui scande un hymne positif concernant l’amour. Dans une ambiance résolument rétrofuturiste, le clip met en scène deux humanoïdes qui dansent en osmose. Une danse qui insuffle un élan de liberté, les deux protagonistes s’illustrant dans des grandes plaines, un désert, sur la route, dans les cieux ou encore devant le parvis d’un club.

Découvrez “Got It Made”, le nouveau single de Møme :