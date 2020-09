Paloma Faith chante un amour éternel avec “Better Than This”

Paloma Faith amorce son retour avec l’inspirant “Better Than This”, prélude d’un cinquième disque attendu dans les bacs à l’automne. C’est à découvrir sur aficia !

Depuis la parution de son premier effort à la fin des années 2000, Paloma Faith a eu tout le loisir de confirmer ses qualités d’interprète bluffantes, en partie grâce à un spectre vocal modulable. Un timbre de voix qui se conjugue de surcroît à un talent certain pour l’écriture et la composition. Jalonnée de quatre disques singuliers, la discographie de la britannique s’apprête à accueillir le successeur du très réussi The Architect, paru en 2017.

Plusieurs mois après sa collaboration avec Jonas Blue sur l’entêtant “Mistakes”, Paloma Faith commence à lever le voile sur le contenu de son prochain disque à travers le single “Better Than This”. Alors qu’elle s’affichait en studio ces derniers temps, l’artiste présentera son cinquième album baptisé Infinite Things à l’automne prochain.

Ne plus répéter les mêmes erreurs ?

La piste “Better Than This” s’ouvre en douceur sur un arrangement harmonieux composé d’un piano et de cordes. Sur le premier couplet, le piano est omniprésent pour sublimer la voix suave et empreinte d’émotion de Paloma Faith. La tension des cordes donne un ton dramatique à la piste et est davantage exacerbée à partir du second couplet. Des battements sont également ajoutés sur cette production à la parure rétro-pop.

Une première lecture du titre laisse supposer que l’artiste évoque un amour durable et fort qui permet de surmonter les difficultés et peines. “Je te vois et je sais que l’on peut faire mieux que ça / Et je sais que tu m’emmèneras où je veux aller / Et je sais que tu m’apprendras tout ce que je veux savoir” scande Paloma Faith sur un refrain intense. Mais derrière le texte, nous pouvons également lire la complainte d’une artiste qui constate un monde meurtri qui répète les mêmes erreurs sur le plan politique, social et climatique mais qui pourtant, détient les clés pour faire mieux.

Écoutez “Better Than This”, le nouveau single de Paloma Faith :