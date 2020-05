Polo G rend un superbe hommage à 2Pac avec “Wishing For A Hero”

Polo G est de retour avec “Wishing For A Hero”, son nouveau clip. C’est à savourer sur aficia.

À tout juste 21 ans, Polo G continue de rafler l’attention et chacune de ses sorties se solde par des stats fracassantes. Aux États-Unis, la réussite est instantanée et son premier album, Die A Legend, sorti en septembre 2019, a été certifié Disque d’Or en trois petits mois (l’équivalent de 500.000 ventes).

Polo G sur fond de 2Pac…

Le 15 mai, le rappeur originaire de Chicago a sorti The Goat, un second album studio de 16 morceaux, avec plusieurs feats à la clé, et notamment une collaboration avec le triste disparu Juice WRLD. Pour mettre en relief ce projet qui s’annonce être un futur succès, Polo G mise sur “Wishing For A Hero”, reprenant ainsi l’instru du célèbre morceau “Changes” de 2Pac.

Loin d’être une reprise honteuse, le jeune artiste construit là un véritable hommage, un vrai morceau de rap, judicieusement accompagné de BJ The Chicago Kid pour la partie mélodieuse du refrain. Touchant et terriblement efficace.

Découvrez “Wishing For A Hero”, le clip de Polo G :