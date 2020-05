Clip “Level Up” : SEB passe au niveau supérieur

SEB continue d’exposer son univers musical avec “Level Up”, troisième tableau de sa nouvelle aventure. C’est à découvrir sur aficia.

Nous n’allons pas vous présenter à nouveau SEB, lui que vous avez sans doute eu l’occasion de croiser sur YouTube avec le nom de Seb La Frite. En effet, c’est bien lui qui se lance dans une carrière de rappeur…

Toutefois, si vous avez le besoin de parfaire vos connaissances, on vous invite à checker notre article qui présentait le jeune homme lors de la publication de “Tædium”. Un premier clip et une première pierre d’un édifice musicale qui semble mûrement réfléchi…

SEB et les pixels…

Il faut l’avouer : nous avions de sérieux doute quand l’équipe de Wagram chez qui est signé l’artiste nous a fait l’annonce de la venue de SEB dans le Rap Game. Certe, il a une culture musicale, certe il a largement eu l’occasion de démontrer quelques talents sur sa chaîne, mais en général, ce genre d’opération ressemble à une vieille paire de chaussettes oubliée dans un coin : ça sent mauvais.

Et nous avions tort ! En effet, très agréablement surpris avec “Tædium” SEB a ensuite confirmé la tendance avec “Antistress”. Il impose un univers, visuellement c’est irréprochable et même si parfois nous avons des doutes sur la voix, SEB offre des productions percutantes, des textes ciselés et l’ensemble de laisse pas indifférent.

Cette fois, SEB dégaine “Level Up”, fait équipe avec la tam Ovaground pour la prod’ (Vald, Sofiane, Da Uzi…) et nous propose un rap-trap modulé à coup de 16-bits. Les punchlines t’embarque au niveau supérieur, SEB use des codes du jeu vidéo dans le fond comme dans la forme et prouve, une fois de plus, qu’il faudra compter sur lui dans les mois à venir pour bousculer le petit monde de la musique urbaine.

Découvrez “Level Up”, le nouveau clip de SEB :