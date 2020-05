Clip “Together” : Sia chante la force de l’amitié

Sia est de retour et lève le voile sur l’hymne “Together”, premier extrait d’un futur disque studio et d’un long-métrage musical. C’est à découvrir sur aficia !

Ces dernières années, l’incontournable Sia n’a cessé de fourmiller sur des projets variés, de sa participation au sein du trio LSD, à sa collaboration avec Repetto le temps d’une collection capsule portée par le titre “I’m Still Here”. L’artiste a également mis entre parenthèses sa carrière solo, donnant de la voix aux côtés d’autres artistes tels que BTS sur l’explosif “On”.

Déjà trois années se sont ainsi écoulées depuis la parution du disque Everyday Is Christmas, le dernier en date. Mais que les fans se rassurent, Sia a révélé avoir pris le temps d’enregistrer deux disques qui sont finalisés. L’un d’entre eux devrait par ailleurs paraître au cours des prochains mois. Mais avant de donner davantage d’informations, Sia présente “Together”, le premier extrait de ce neuvième effort studio.

Plus forts ensemble

Plus qu’un premier single, “Together” est également l’hymne de son premier film musical sobrement intitulé ‘Music’ qui rythmera les salles obscures à la rentrée prochaine, au mois de septembre. Pour ce projet, l’interprète de “Move Your Body” met notamment en scène Kate Hudson et sa protégée Maddie Ziegler et dévoilera également une bande-originale de 10 pistes intégralement écrites par ses soins.

Vibrant, le nouveau titre de la chanteuse australienne est un appel à l’union. Sur une mélodie résolument pop et aérienne, Sia fait résonner sa voix suave et si singulière pour scander la force donnée par l’amitié bienveillante, une force qui permet de toujours se surpasser. Afin de mettre en lumière ses mots, Sia a levé le voile sur le clip dans lequel apparaît la danseuse Maddie Ziegler, aux côtés d’enfants mais aussi de personnes plus âgées. Dans un décor aux couleurs de l’arc-en-ciel, la joyeuse tribu danse, esquissant de nombreux sourires complices.

Découvrez “Together”, le nouveau clip de Sia :