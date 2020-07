Clip “Full Faya” : Simony fout le feu

Nouveau coup d’éclat pour Simony qui est de retour avec “Full Faya”. Un titre explosif et brûlant dont le clip est à déguster sur aficia.

Merci de ne pas vous fier à sa gueule d’ange, c’est air de premier de la classe et à son charme de jeune premier. Non, Simony est un véritable petit diable qui a déjà eu l’occasion d’exposer sa verve avec brio.

Souvenez-vous, nous vous avions présenté le jeune homme avec le clip de “Death Note” avant de pouvoir déguster son premier EP. Brut, percutant et ciselé, voilà les trois mots que nous avions utilisés pour définir l’univers d’un artiste de 23 ans qui semble avoir encore bien des choses à nous dire.

Simony est juste brûlant

C’est avec une bonne dose d’égo trip et un titre percutant que nous avons le plaisir de le retrouver aujourd’hui. En effet, Simony braque à nouveau les projecteurs sur lui et dégaine ainsi le très brûlant “Full Faya”.

Avec ce titre, Simony nous plonge un peu plus dans son univers, assume encore plus ses codes alliant musique urbaine brute, autodérision et pointe moderne d’électro le tout pimenté par un flow saisissant. Le clip, déjanté, accompagne parfaitement la production et nous rendrait presque accro au jeune homme. Bonne nouvelle : ce morceau annonce la venue d’un nouvel EP pour la rentrée et, disons le clairement, nous avons hâte !

Découvrez “Full Faya”, le nouveau clip de Simony :