Trevor Daniel invite Selena Gomez sur le remix de “Past Life”

Selena Gomez s’invite sur une nouvelle version du single “Past Life” de Trevor Daniel. En route vers le tube ? C’est en écoute sur aficia.

Il a connu un succès fulgurant en début d’année avec le titre “Falling” (114 millions de vues sur YouTube). L’Américain Trevor Daniel est le petit chouchou du label Interscope (Lady Gaga, Eminem…) et compte bien faire succomber le monde entier avec son premier album Nicotine. Sur ce dernier, on retrouve la chanson “Past Life”, qui parle de tourner la page et d’aller de l’avant. Un hymne à la vie qui a beaucoup plu à Selena Gomez…

C’est en partie pourquoi on retrouve l’artiste pop sur cette nouvelle version de “Past Life” : “Quand j’ai entendu le titre pour la première fois, j’ai adoré le fait que ce soit une histoire sur toutes les choses auxquelles nous avons tendance à nous raccrocher et les modèles que nous avons” déclare-t-elle. Elle semble avoir succombé au rythme R&B, mélancolique et moderne du morceau. Ce dernier semble posséder désormais toutes les chances de son côté.

Découvrez “Past Life” de Trevor Daniel & Selena Gomez :