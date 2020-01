Chaque lundi, aficia vous livre le Top Albums, les meilleures ventes d’albums en France. Et c’est une fois encore Vitaa et Slimane qui s’affichent en première place.

Chaque vendredi, le SNEP offre le classement des albums les plus vendus sur la semaine précédente. On fait le point sur les 10 albums les plus vendus sur la semaine du 10 au 16 janvier 2020 comprenant les ventes physiques, le téléchargement et les écoutes en streaming.

Le Podium

Le podium de tête reste exactement le même que la semaine dernière. En effet, c’est une fois de plus Vitaa et Slimane qui s’affichent en tête des ventes avec l’album VersuS. C’est donc une troisième semaine consécutive en haut du tableau. Sur cette troisième semaine de l’année, le tandem affiche 15.226 ventes, c’est 2.091 de mieux que la semaine dernière. Avec ce chiffre, l’album passe la barre des 300.000 exemplaires vendus et décroche donc une certification Triple Platine.

Sur la seconde marche du podium, toujours Angèle avec Brol qui affiche 9.419 ventes. Vient ensuite Jul avec l'album C'est pas des lol avec 6.982 nouveaux exemplaires vendus.





















Exit Johnny Hallyday et bonjour Selena Gomez !

On note cette semaine que Johnny Hallyday est out du Top 10. Avec l’album Johnny il avait quand même eu l’occasion de passer 11 semaines dans le haut du tableau. Ça laisse donc l’occasion à Selena Gomez de rejoindre les dix meilleures ventes d’album de la semaine. En effet, pour sa première semaine d’exploitation l’album Rare se classe 6ème.

À noter !

L’album posthume de Népal, Adios Bahamas, entre directement à la 13ème place avec 3996 ventes. 4Keus est déjà éjecté du Top 10 avec Vie d’artiste. Le collectif passe de la 6ème à la 14ème avec 3.994 nouvelles ventes.

La semaine prochaine, les surprises pourraient arriver dans le classement. En effet, beaucoup de sorties cette semaine à commencer par l’album surprise d’Eminem : Music To Be Murdered By. Maes devrait lui aussi truster les charts avec Les dernier salopards.

On ajoute à cela Circles, l’album posthume de Mac Miller, La bonne école de Demi Portion, Manic d’Halsey et voilà que les charts devraient connaître de beaux changements. Si de son côté Broken Back a livré un très bel album avec Good Days, il devrait malheureusement faire peu d’étincelles dans le Top Albums la semaine prochaine.

Le Top 10

Vitaa & Slimane 21 1 1 15.226 301.896 Angèle 66 1 2 9.419 734.62 Jul 6 1 6 6.982 93.650 Dadju 9 1 7 6.312 122.467 Soprano 61 2 4 5.784 575.664 Selena Gomez Nouveauté 6 – XXX XXX Nekfeu 32 1 8 5.168 460.860 Ninho 43 1 9 5.136 387.305 Aya Nakamura 62 3 7 4.813 410.779 Gims 96 1 13 4.281 846.216

Pourquoi aficia ne donne pas l’intégralité des chiffres ?

Depuis le 15 juin 2018, aficia a fait la demande d’un accès aux données du SNEP (Syndicat National de l’Édition Phonographique). Depuis cette date, et après de très nombreuses relances, la rédaction reste dans l’attente de la mise à disposition d’un accès qui nous permet de vous offrir une réelle analyse des ventes musicales.

Dans cette attente, aficia vous propose chaque semaine un classement comprenant les chiffres les ventes physiques, le téléchargement et les écoutes en streaming et récoltant de manière très artisanale des données validées et compilées par nos soins.

Dès que la rédaction aura un accès complet aux données du SNEP, aficia aura le plaisir de vous offrir des analyses détaillées concernant les ventes de l’industrie musicale en France.

