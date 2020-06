21 Juin le duo : le clip de “Hello”

21 Juin le duo continue son petit bonhomme de chemin et a profité du confinement pour tourner le clip de son nouveau single “Hello”, donnant suite à “Paradise”.

Un titre fédérateur, qui respire la joie et la bonne humeur, qui résume plutôt bien la façon dont Manon et Julien ont joué des réseaux sociaux et appréhendé leurs dernières semaines confinés en région Rhône Alpes : pleine de rire et de musique.

Une fois de plus, le tandem fait preuve de talent et d’audace. Avec “Hello”, 21 Juin Le Duo semble s’installer de plus en plus dans le paysage musical français, alliant cette joie de vie contagieuse à une pop délicieuse et entêtante. Bref, 21 Juin Le Duo est à suivre de prêt et à ajouter dans vos playlists pour cet été !