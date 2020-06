Le ton est donné ! Fort de ses multiples collaborations (Matoma, JP Cooper) et de ses premières parties (Shawn Mendes, Troye Sivan), la Norvégienne Astrid S prépare la suite et dévoile le clip de son nouveau single “Dance Dance Dance” dans lequel l’artiste réalise ses vœux les plus chers, comme avoir sa petite coccinelle de couleur pêche et fleurie. Astrid S et sa copine réalisent un clip sur mesure où le maître mot est le plaisir !