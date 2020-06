Après l’avoir découvert il y a un an avec “Heaven Tricks” puis avec “Stuck In Your Shadow” en duo avec MB14 et plus récemment avec “You Don’t Know”, Edgär revient déjà avec “The Lights”. De la lumière, de la positivité, une belle brochettes d’amis… Edgär retrouve ses proches et le célèbre en musique depuis les toits lillois…