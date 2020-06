François-Henri ne traîne pas. Quelques semaines après avoir dévoilé son premier morceau “Gibraltar”, le voilà qu’il nous emmène une fois plus de plus dans son univers entre paillettes et désillusion avec son nouveau titre “Bombay Sapphire” où il chante haut et fort “ne rien regretter”.

Le nouvel héritier de la chanson française comme on l’appelle, a dévoilé une lyric session tournée à Asnières à la SIRA pour illustrer sa chanson.