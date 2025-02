Suzane revient en force avec “Mouvement”

L’artiste électro-pop Suzane dévoile son nouveau single “Mouvement”, accompagné d’un clip percutant. C’est à découvrir sur aficia.

Suzane s’est imposée comme une figure incontournable de la scène musicale française. Révélée en 2018 avec “L’Insatisfait” et “La Flemme”, cette Avignonnaise a rapidement conquis le public avec ses textes engagés et un son électro-pop. Lauréate de la Victoire de la Musique ‘Révélation Scène’ en 2020, elle a enchaîné plus de 500 concerts, dont deux Olympia, et décroché un disque d’or pour son premier album Toï Toï. Reconnaissable à ses débuts par sa combinaison bleue, symbole de son combat artistique, Suzane continue d’évoluer tout en restant fidèle à ses engagements.

Avec “Mouvement”, elle livre un message puissant sur un fond électro caractéristique. Le clip, qu’elle a elle-même réalisé, met en scène une chorégraphie inspirée des arts martiaux et symbolisant sa détermination face aux défis actuels. L’artiste y dévoile aussi un nouveau combat intérieur.

“Ma vie c’est pas un test, faut que j’aille au bout du geste”. Mouvement- Suzane

Entre mouvement et discipline

Les sonorités ainsi que l’esthétique du clip rappellent des éléments déjà présents au début de sa carrière : une combinaison, un son électro, des chorégraphies survoltées et des textes percutants. Avec son titre, elle exprime une vraie vision de son art : du mouvement et de la discipline. Suzane offre ainsi une nouvelle facette plus mature et affirmée, tout en conservant des clins d’œil à ses débuts. Une scène du clip évoque d’ailleurs ce combat qui semble avant tout se jouer avec elle-même. Ce single annonce un troisième album prometteur, probablement aussi engagé que les précédents sur des thèmes sociétaux et personnels.

Sur Instagram, Suzane a d’ores et déjà annoncé son premier Zénith de Paris le 21 mars 2026. Elle l’a fait en se présentant comme un personnage tout droit sorti d’un jeu vidéo de combat. Alors choisissez votre tenue, choisissez votre arène, rejoignez la partie et préparez-vous au combat car Suzane est repartie pour se transformer en bête de scène !

Découvrez dès maintenant “Mouvement” de Suzane :