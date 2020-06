Après la version confinement du clip ”Validé” dans lequel il était accompagné de ses amis, James Baker propose une nouvelle mise en images, cette fois-ci plus aboutie, de son titre.

C’est donc avec Wissiz et Romain Virfeu que les mots de l’artiste prennent vie et nous plongent au cœur de son quotidien… Et si James Baker cherche encore à être ‘validé’, le public semble tomber sous le charme, le titre affichant déjà plus de 235.000 streams sur Spotify.