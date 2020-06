Leo Fifty Five : le clip de “Ne m’en parle pas”

Après la sortie de son premier EP Enchanté en 2019, Leo Fifty Five est de retour avec le single “Ne m’en parle pas”. Dansant et rythmé, le clip nous emmène dans un hangar désaffecté, qui s’éclaire au fil des phrases.

Avec finesse, l’artiste aborde la mélancolie et le fatalisme des relations humaines. Le beatmaker-interprète est ici dans son élément, et ça s’entend ! La voix est maîtrisée, l’instrumentale précise. Avec ce clip, Leo Fifty Five continue de nous séduire et de nous faire voyager entre les styles.