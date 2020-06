Clip “Dolce Vita” : P.R2B extériorise sa joie par la danse

P.R2B continue sa mise à nue avec un troisième single très abouti intitulé “Dolce Vita”. C’est à découvrir sur aficia !

Pauline Rambeau de Baralon, alias P.R2B sur scène, réfute l’idée d’être associée à une étiquette musicale. Artiste aux multiples facettes et passionnée de cinéma, de théâtre et de musique, elle orchestre des morceaux éclectiques d’une grande sensibilité artistique. Prônant tantôt une modernité imparable, tantôt une désuétude audacieuse, la chanteuse est parée pour surprendre et perdurer.

Après les titres “La chanson du bal” et “Océan Forever” dévoilés plus tôt cette année, P.R2B dévoile désormais le single “Dolce Vita”. Disponible en écoute et en téléchargement sur toutes les plateformes digitales, ce troisième extrait annonce la préparation d’un premier EP dont la parution est prévue à la rentrée.

Une relation épanouissante

Des mots poétiques aussi bien chantés que parlés résonnent sur une mélodie quelque peu mélancolique aux influences multiples. Particulièrement envoûtante, “Dolce Vita” mêle des arrangements organiques à des arrangements synthétiques qui subliment le timbre de voix singulier de P.R2B.

En quête de bonheur et d’une vie douce, l’artiste célèbre le sentiment d’épanouissement dans une mise en images esthétique réalisée par ses soins. À travers un clip cinématographique mais sans fioritures, P.R2B déambule dans les rues, entre mer et montagnes. Tout au long du jour, l’artiste danse et tournoie avec énergie comme pour extérioriser sa joie et inviter tout un chacun à profiter de chaque instant de la vie.

Visionnez “Dolce Vita”, le nouveau clip de P.R2B :