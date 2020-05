Il y a eu “Sunset Lover” de Petit Biscuit un été, il faudra compter sur le petit surdoué qui compte déjà 100 millions d’écoutes avec “Ily (I love you Baby)” cet été 2020.

Cette réadaptation du célèbre « Can’t Take My Eyes Off You » de Frankie Valli par Surf Mesa fait un tabac.

Une dose de soleil, une ambiance chill et un clip qui donne envie de s’extirper de là où nous sommes et le tour est joué.