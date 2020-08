DaBaby, The Weeknd et SAINt JHN dans les tubes de l’été de Spotify !

Spotify dresse déjà un bilan de la saison estival et dévoile ainsi les titres les plus écoutés cet été. En tête : DaBaby avec “Rockstar”. Le reste est à découvrir avec aficia.

C’est la rentrée, la fin de l’été approche, on se prépare pour l’automne… Déprimant ? Oui, un peu. Mais ça rime aussi avec les nouveautés, les nouveaux albums en pagaille. Mais pour se consoler et faire durer le plaisir nous pouvons toujours se faire une playlist taillée pour les ‘Summer Hits’.

En effet, Spotify vient de dévoiler les titres les plus écoutés durant l’été 2020 sur sa plateforme de streaming. Entre le 1er juin et le 15 août, le public a largement plébiscité la collaboration entre DaBaby et Roddy Ricch, l’incontournable The Weeknd ou encore Harry Styles.

DaBaby en tête !

La première place de ce classement revient à DaBaby avec le titre “Rockstar”, véritable hit mondial qui affiche, durant la période estival, plus de 380 millions de streams. Vertigineux ! Il faut dire que sa collaboration avec Roddy Ricch avait largement de quoi séduire un très large public. Il vole ainsi la vedette à The Weeknd avec “Blinding Lights” extrait de son dernier album After Hours. Le titre compte quand même un peu moins de 340 millions d’écoutes. Pour fermer le podium, c’est la sensation SAiNt JHN avec l’implacable “Roses – Imanbek Remix” qui compte plus de 280 millions de streams.

Harry Style, Lady Gaga, Tones and I, Surf Mesa, Dua Lipa…

Dans le reste du Top 20 Estival de Spotify, on retrouve “Watermelon Sugar” d’Harry Styles à la cinquième place, le tandem Lady Gaga et Ariana Grande à la septième place avec “Rain On Me” ou encore “Dance Monkey” de Tones and I à la dixième place alors que ce single est loin d’être une nouveauté…

Terminons le tour d’horizon avec Surf Mesa qui installe “ily (i love you baby)” à la onzième place, Lewis Capaldi qui est 17ème avec “Someone You Loved” et surtout Dua Lipa qui arrive à classer deux titres dans le top : “Don’t Start Now” à la onzième place et “Break My Heart” à la quinzième.

Découvrez la Playlist ‘Songs of Summer’ de Spotify :

Découvrez le classement des 20 titres les plus écoutés durant l’été sur Spotify :