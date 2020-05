Tessa B : le clip de “Des pages”

Vous l’avez déjà entendu aux côtés de Jabberwocky et Synapson. Désormais, c’est en solitaire que Tessa B tente de tracer sa route. On a déjà eu l‘occasion de découvrir “Jamais” et “Dans ma tête”. Au tour du titre “Des pages”, extrait de son premier EP à paraître le 29 mai prochain de s’imposer. Et plutôt que de faire confiance à ce “grand cinéaste français” dont elle parte, Tessa B propose sa propre lecture des croquis réalisés et ce, avec les moyens du bord. C’est décalé, très imagé et plutôt fun !