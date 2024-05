’14 minutes’ de douceur avec Dominic Fike

Dominic Fike est de retour avec 14 minutes. Un projet de 8 titres authentiques et surprenants, à découvrir sur aficia.

Lorsqu’il sort son titre “3 nights” en 2018, Dominic Fike n’imagine pas ce qui l’attend. Extrait de son premier EP Don’t Forget About Me, Demos, “3 nights” le classe au sommet du Billboard, dans la catégorie des musiques alternatives. Un hit planétaire qui dévoile au monde entier le talent en or brut d’un artiste pourtant encore en construction. Au fil des projets, Dominic Fike s’ouvre et nous livre un condensé de ses souvenirs et aspirations. Dans Sunburn, son dernier album sorti en juillet 2023, il se confie sur les parts d’ombre de sa carrière, pourtant placée depuis quelques années sous les rayons du soleil. Une balance parfaite entre profondeur et légèreté, au travers de sonorités pop rock ensoleillées.

Un joli comeback

Avec 14 minutes, Dominic Fike marque son grand retour. Sans avertissement, il publie, le 14 avril dernier, un court métrage de 14 minutes, au travers duquel il révèle huit nouveaux morceaux. En un temps record, il parvient à nous offrir un projet complet, qui se balade aussi bien sur des sonorités pop que rock. Un clip apaisant dont on ne se lasse pas. Dominic Fike l’explique lui-même : ce sont des titres qu’il a composé depuis la sortie de Sunburn, et qu’il voulait sortir au plus vite. Quelques jours plus tard, c’est donc sur les plateformes de streaming que l’on retrouve 14 minutes. Huit titres qui vont, vous pouvez en être sûrs, bercer l’été qui se profile. Si vous voulez découvrir 14 minutes en douceur, on vous conseille le titre “Bowie box”.

Découvrez 14 minutes, le dernier projet de Dominic Fike :

Lou-Ann Nambot