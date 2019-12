Difficile de sélectionner douze titres coups de coeur qui ont marqué mon attention en cette année 2019. Et pourtant, les rédacteurs d’aficia et moi-même l’avons fait.

D’artistes découvertes en passant par des artistes confirmés, cette année a été riche musicalement parlant. Je vous laisse donc avec ma playlist qui se veut éclectique et variée.

De la POP….

Dans un premier temps, on retrouve Yseult. Son retour ne m’a pas laissé indifférent. Avec son premier titre ”Rien à prouver” parut en début de cette année, c’est une artiste qui promet de belles choses pour la suite.

Arrive ensuite une collaboration surprenante mais qui m’a directement conquis. Le duo Vitaa et Slimane et leur titre phare ”Ça va ça vient”. Il faut se l’avouer : la rythmique reste en tête. Un titre aussi bon que leur album Versus.

Ensuite, la chanteuse belge Angèle a aussi fait un tour dans ma playlist avec le hit ”Balance ton quoi”. En rotation sur plusieurs médias pendant des semaines, c’était l’un des titres que j’ai le plus entendu en 2019.

Du RnB et de la soûl…

Maintenant on passe à un style un peu plus R’nb, Soul… Cette année a été aussi la concrétisation du projet d’un talent qui vient de chez moi, une artiste du nom de Enchantée Julia. Son titre ”Le Salon” avec Oscar Emch dont j’ai pu écrire un article sur aficia est une belle ouverture musicale.

Dadju fait aussi partie de ces artistes que j’ai appris à découvrir cette année à travers les interviews et concerts… Son dernier album P.A.O dont particulièrement le titre ”Bobo au coeur” a attiré mon attention sur la structure, la prod, la façon de poser les mots et de les choisir. On retrouve aussi Khalid dans la sélection. Avec le titre ”Talk” il a apporté le coup de fraîcheur musicale que je cherchais.

Sans oublier un peu de rap…

Autres styles, autres univers : le rap. Ici, il y a trois artistes qui m’ont marqué soit par leurs textes, leurs histoires. Commençons par le groupe que je suis depuis leur début : Bigflo & Oli. Leur titre ”Sur la lune” me parle beaucoup. L’atmosphère qui se dégage de celui-ci, le message porté est arrivé au bon moment de cette année. Un véritable élan d’espoir, de persévérance !

Le prochain s’est fait attendre pendant quelques années mais son retour en valait le détour : Nekfeu. C’est qu’une fois après avoir visionné son film documentaire ”Les Étoiles vagabondes” que j’ai réussi à capter et apprécier l’univers. Coup de coeur pour ”Cheum”, un titre pèchu qui m’a valu une dose de motivation chaque matin.

Le dernier est le rappeur Ninho que beaucoup ont découvert ou redécouvert avec son album Destin. Moi y compris, et c’est ”Goutte d’Eau” qui a tourné en boucle sur la route.

Et un peu de culture anglophone !

La musique anglophone rentre doucement dans ma playlist d’année en année. Avec Dominic Fike et son titre ”3 Night” ou encore Tones & I avec ”Dance Monkey”. Pour mon douzième et dernier titre, ce sera ”Birds” de Imagine Dragons. Un titre puissant et addictif.

En conclusion : 2019 en musique a été une année rythmée plus par des titres français qu’anglais, de tous horizons musicaux, des découvertes artistiques et des coups de coeur. Espérons que 2020 soit encore plus intense musicalement et qu’elle réserve de jolies collaborations surprenante.