Alexis Carlier signe son retour avec “Ton père”

Alexis Carlier dévoile “Ton père”, une ballade bouleversante sur la séparation familiale.

Après avoir conquis des millions d’auditeurs grâce à sa voix singulière et ses reprises devenues virales, Alexis Carlier (sa dernière interview ici) revient avec “Ton père”, un titre inédit à fleur de peau. À travers le regard d’un père confronté à la séparation familiale, l’artiste livre une chanson intime, sincère et profondément touchante.

Portée par une interprétation tout en émotion, cette nouvelle création confirme la sensibilité de l’artiste aux 450.000 abonnés sur Instagram, qui continue de tracer son chemin entre pop française et envolées cinématographiques. Un morceau qui devrait résonner chez de nombreux auditeurs cet été au fur de la mélodie entrainante et ensoleillée malgré la thématique forte.

D’autres chansons arrivent par la suite. Affaire à suivre !

Découvrez “Ton père”, son nouveau single :