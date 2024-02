Clip “Papa & maman” : Alien s’illustre dans un storytelling touchant

Connu au sein du groupe VSO, Alien poursuit en solo et présente de beaux arguments. Il dévoile “Papa & maman”, un clip à savourer avec aficia.

C’est d’abord une histoire entre potes, du côté de Nîmes. En 2014, le groupe VSO commence à se faire connaître en France. Un trio composé d’Alien, Pex et Vinsi, tous les trois rappeurs. Au fil des années, la joyeuse bande a multiplié les concerts, tout en sortant de nombreux projets. Frais et décomplexé, le groupe allie rap, électro et pop dans des mélodies accrocheuses. Première partie de Bigflo & Oli, clip participatif, complicité avec Kikesa et Maxenss… VSO s’est construit une jolie image dans le paysage musical.

Un premier album pour Alien

Et la route va se poursuivre en solo pour Alien, qui sortira prochainement son tout premier album. Pas de date précise pour le moment, mais le projet est prévu pour ce printemps. Même si le rappeur sait se montrer efficace avec un flow technique et survolté, il déballe aujourd’hui une autre facette de sa voix, plus en finesse.

Alien a déjà sorti plusieurs titres, on pense notamment à “La tempête arrive”, mettant en avant sa qualité d’écriture. Tout récemment, c’est le clip “Papa & maman” qui a vu le jour. Un morceau vif, empreint de mélancolie et qui parle du thème douloureux de la séparation. L’artiste se livre avec émotion, et raconte l’histoire à travers les yeux d’un enfant.

Découvrez “Papa & maman”, le clip d’Alien :