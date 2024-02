Allan déclare son amour sur “Tombé”

Alors qu’il fait sensation sur les réseaux sociaux avec ses chansons, Allan continue de nous charmer avec “Tombé”, un nouveau single en écoute sur aficia !

Révélé l’année dernière par le prisme des réseaux sociaux où il cartonne pour ses compositions, ses interactions avec les internautes et une direction artistique planante, Allan compte bien crever l’écran et s’inviter durablement dans toutes nos playlists. Signé sur le label Jo & Co, l’artiste peaufine actuellement un premier EP qui s’annonce prometteur et qui sera publié sur toutes les plateformes digitales au cours du premier semestre 2024.

Mais avant d’en dévoiler davantage sur ce projet en cours de création, Allan lève le voile sur “Tombé”, son nouveau single. L’occasion pour le chanteur de dévoiler une autre facette plus organique de sa palette musicale.

Un morceau empreint de délicatesse

Avec ce nouveau titre inédit, Allan fait la part belle à la douceur et à l’émotion pour célébrer l’amour et la beauté des sentiments. Son timbre de voix légèrement cassé se révèle donc particulièrement émouvant sur cette vibrante déclaration, comme une mise à nu, ponctuée de riffs saisissants de guitare acoustique.

“Elle m’a fait découvrir le monde / Sur l’amour j’ai pu mettre un nom / Toutes les heures passent comme des secondes / Le temps n’est rien, seul son regard compte / Et j’ai trouvé celle qu’il me fallait / Inséparables comme vagues et falaises” scande l’artiste sur un couplet plein de charme. Les mots choisis subliment de surcroît cette mélodie entêtante.

Écoutez “Tombé”, le nouveau single d’Allan :