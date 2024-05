AnNie .Adaa dévoile son premier album « Juste un peu de ciel »

Le 18 avril dernier, AnNie.Adaa marquait son grand retour avec Juste un peu de ciel. Au travers de ces 9 titres, il nous a une nouvelle fois prouvé qu’il était l’un des artistes à suivre en 2024. On vous en parle sur aficia.

Son nom de scène est un hommage à sa mère Annie. Le terme “Adaa” signifie quant à lui “All Dogs Are Allowed”, comme un cri de ralliement. AnNie. Adaa est comme un chien enragé, un artiste déterminé, honnête et singulier. Comme une meute à lui tout seul. Oscillant entre rap, électro et rock, il s’affranchit des codes avec rage et sensibilité. On le comprend, on l’entend surtout, AnNie .Adaa a soif de liberté.

Un premier projet magistral

Qu’aujourd’hui ne meure jamais, son premier projet sorti en mars 2022, nous dévoilait un artiste à l’univers radical, hybride, aux différentes influences. Un artiste complet aux multiples casquettes, celles d’auteur, producteur, compositeur et directeur artistique. Un artiste qui peine à se trouver une place, mais dont on sait qu’elle l’attend quelque part. Cette rage de vivre, on la découvre au fil d’un projet que l’on sent expérimental, mais qui ne ressemble pas pour autant à un coup d’essai. AnNie .Adaa se distingue avec maitrise et talent.

Avec Qu’aujourd’hui ne meure jamais, AnNie .Adaa se livre pour la première fois sur scène. C’est aux Ardentes, aux Francofolies de la Rochelle ou encore en première partie de Prince Waly et de Makala qu’il enchaîne les premières expériences live. Bête de scène, c’est en tant qu’Inouïs du printemps de Bourges 2023 qu’il se révèle, avec un show fracassant d’audace et de sincérité. Entre ces différents passages remarqués sur les scènes de France, il conçoit et organise entre 2022 et 2023, les évènements “RECONNECTING WITH PEOPLE”, qu’il imagine comme un cri de ralliement, un endroit où “Tous les chiens sont autorisés” …

Un retour très attendu

C’est après avoir retourné la scène de l’Hyper Weekend Festival en janvier dernier, que AnNie .Adaa dévoile son nouveau morceau “Saturé”. Dans ce titre, on découvre une facette de l’artiste plus sombre et agressive. Il souhaite passer un cap, conquérir de nouveaux horizons et ça se sent. Avec “Saturé”, puis “Glacé” et “Dogman” sorti peu de temps après, AnNie .Adaa se réinvente et sublime sa singularité. Un bel album s’annonce.

C’est alors le 18 avril que sort Juste un peu de ciel, le premier album de AnNie .Adaa. Dans cet album, composé de 9 titres, on découvre un artiste toujours plus talentueux, toujours plus enragé, toujours plus passionné. Ses textes se révèlent à la fois brutaux et honnêtes, sombres et fédérateurs. AnNie .Adaa se livre sur l’amour, l’angoisse, les injustices, la destruction avec sincérité et talent. Avec ce projet, AnNie .Adaa passe un cap. Accompagné d’un casting d’exception, (Gen, Nunca et Elisa Difallah), il nous propose un univers hybride, répondant à une quête profonde d’identité. Une chose est sûre, il va marquer 2024.

AnNie .Adaa sera sur la scène de la Maroquinerie le 18 octobre prochain. Un “concert unique” à ne pas louper.

Découvrez Juste un peu de ciel, le premier album de AnNie .Adaa :

Lou-Ann Nambot