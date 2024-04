Printemps de Bourges 2024 : le grand bilan et nos concerts coups de cœur !

Le Printemps de Bourges s’est achevé pour nous. Le temps de dresser un grand bilan des concerts qu’on a le plus appréciés…

Cette 48ème édition du Printemps de Bourges est terminée. Du 23 au 28 avril 2024, c’était 130 concerts qui ont été proposés en salles et dans plus de 250 dans les bars du Printemps dans la ville… Car oui, le Printemps de Bourges, c’est aussi ça ! Mais ce que l’on retiendra, ce sont surtout des concerts exceptionnels au sein même du festival, issus d’artistes confirmés ou émergents.

Mika, Bianca Costa…

On se souvient encore du show dantesque de Mika. C’est d’ailleurs incontestablement notre concert favori de la semaine. Son extravagance, cette introduction épique en cage, son énergie, sa puissance vocale, ses 4 ou 5 tenues (en une heure), et sa discographie tubesque… auront marqué nos esprits de cette sublime édition.

Santa a également marquée cette même soirée. La leadeuse d’Hyphen Hyphen ouvrait le premier soir la scène du W. Malgré les 30 minutes qu’elle avait, elle a montré toute sa fougue et son enthousiasme en interprétant ses premiers titres solo comme “Recommence-moi” ou son tube “Popcorn salé”. Le public était de joie et découvrira son premier album le 24 mai prochain.

Nous n’oublierons pas également Eddy de Pretto, qui, deux ans plus tard, jouait au Palais d’Auron son dernier disque Crash Coeur. Bien que seul sur scène, il était accompagné d’un écran géant où ses musiciens et des images de drône de lui en temps réel étaient projetés. Plutôt moderne. Impérial, l’artiste a démontré qu’il était encore et toujours une bête de scène.

Sur la soirée du W du jeudi soir, on a pris une claque sur Worakls Orchestra. On connaissait Worakls en DJ set, mais nous ne l’avions pas encore vu avec tout cet attirail… Assez incroyable doit-on avouer ! Véritable chef d’orchestre, il propose ici une expérience sonore et visuelle ambitieuse et impeccable. Il allie la musique électronique et la musique classique, un combo gagnant ! De plus, il s’accompagne sur scène d’une vingtaine de musiciens et de la chanteuse Lili Poe. Simplement saisissant ! On recommande absolument !

Sans oublier la pétillante Bianca Costa (interview à venir) qui ouvrait la scène rap de l’avant-dernier soir du W. Malgré qu’elle se soit retrouvée devant des fans de Niska ou SDM, elle a su faire ses preuves. En quelques secondes, elle a chauffé le public avec un déhanché et sa panoplie de morceaux dansants, à base de pop et de bossa trap.

Evidemment, nous sommes allés faire plusieurs tours sur la scène du 22. Ici, se produisaient toute la semaine les Inouïs du Printemps de Bourges. Nous sommes notamment tombés sous le charme de Marius et Noor, d’ailleurs respectivement récompensés par le public Riffx et le prix des Inouïs. Nous avons également apprécié les singularités de Roszalie, d’arøne, et de Dinaa qui auraient sans doute mérité une même ferveur !

On vous donne rendez-vous du 20 au 25 avril 2025 pour la 49ème édition du Printemps de Bourges !

