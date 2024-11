Avec leur nouveau single AAA, les FLO dévoilent leur sensualité

Véritable phénomène outre-manche, le girlsband britannique FLO arrive en France avec un nouveau single et une première date de concert !

Depuis leurs débuts en 2022, les anglaises de FLO sont les petites chouchoutes de la scène pop. Et pour cause : elles se sont imposées lors d’une période ou les groupes féminins se font rares, remettant à la mode les sonorités et l’esthétique du début des années 2000. Précurseuses du retour du y2k dans la pop culture, Jorja, Renee et Stella ont officialisé fin août dernier la sortie de leur tant attendu premier album : Access All Areas. Le projet sera disponible le 15 novembre prochain, mais plusieurs singles ont été dévoilés au préalable afin de faire patienter les fans. On a par exemple le tubesque “Check”, l’hymne émancipateur “Walk like this” ou encore leur dernière pépite – “AAA”. Sur ce morceau R&B classique, les filles se font sensuelles et témoignent de leur affection à la personne aimée. Ce single produit par le hitmaker MNEK (Little Mix, The Saturdays) ainsi que Rogét Chahayed (Halsey, Travis Scott) est un véritable hommage aux Destiny’s Child, source d’inspiration principale des filles.

Découvrez le dernier single de FLO – AAA :

Le trio FLO a pris vie en 2019, lorsque Stella et sa camarade de classe Renée ont découvert Jorja à travers ses vidéos de chant sur Instagram. Très vite la machine est lancée et elles signent chez Island Records, une filiale de Universal Music. FLO a connu le succès dès la sortie de leur premier single, “Cardboard Box”. Grâce à la nostalgie de toute une génération, le trio a réuni une communauté fidèle et à l’affut de nouveaux bangers. Depuis, de nombreuses icônes de la musique les ont validées : Kelly Rowland, Kehlani dont elles assurent la première partie, ou encore Missy Eliott avec qui elles ont eu la chance de collaborer.

À l’heure où les girlbands sud-coréens ont la côte, les filles de FLO prennent le flambeau de Little Mix après dix ans de dur labeur dans la pop anglophone. Comme elles l’affirment en interview, « Elles ont pavé notre voie ». À suivre donc !

Les FLO seront en concert le 9 mars prochain à l’Élysée Montmartre dans le cadre de leur première tournée Européenne. Leur album Access All Areas est également disponible en précommande, et sortira le 15 novembre prochain.