Benjamin Ingrosso à la conquête de la liberté avec “Kite” 

Benjamin Ingrosso a dévoilé son nouveau single “Kite”, un avant-goût de son prochain album qui sortira au cours de l’année. aficia a écouté ce titre pour vous !

Auteur-compositeur interprète, le jeune suédois possède toutes les clés pour proposer un opus de qualité en 2024 ! En représentant son pays lors du concours de l’Eurovision en 2018 avec “Dance You Off”, il s’offre une très belle septième place. Rapidement, Benjamin Ingrosso connaît une ascension aussi fulgurante. Numéro 1 au top album suédois avec trois opus, 17 certifications OR, 15 certifications Platines et pour couronner le tout il remporte en 2022 le prix de l’“Artiste de l’“année” en Suède. Soit une carrière déjà bien remplie !

Le 26 janvier dernier, le chanteur fait son grand retour avec “Kite”. Ce titre a été co-écrit aux côtés de Jon Save (Britney Spears) et Anya (Kylie Minogue). Du côté de la production, on retrouve Salem Al Fakir et Vincent Pontare (Avicii, Lady Gaga). L’interprète a voulu décrire les sentiments que l’on ressent lors d’une nouvelle rencontre. Ainsi, ce single est une ode à la liberté et à l’euphorie. À travers la mélodie et les paroles, l’artiste nous fait nous sentir plus vivant que jamais.

Un clip joyeux et dansant

Pour accompagner la sortie de ce morceau, Benjamin Ingrosso se met en scène dans un clip où on le voit se déhancher sur un rythme entraînant. De plus, il a également souhaité développer sa direction musicale en s’inspirant de mélodies qui ont bercé son enfance. Alors, l’auteur-compositeur utilise des inspirations provenant de la pop suédoise des années 70 avec des influences de la fin des années 90 qu’il met en scène musicalement et visuellement.

“Kite” est né de cette fusion entre le passé et le présent. En conséquence, le chanteur choisi de ne pas avoir un son parfait et de conserver un caractère brut. Il évoque ses propres expériences dans ces textes tout en offrant une perspective plus large. Il défendra son projet lors d’une tournée qui débutera en avril par l’Europe et s’arrêtera notamment à Paris le 5 avril pour un concert, déjà sold out.

Inès Fakche

Découvrez le clip de “Kite” par Benjamin Ingrosso :