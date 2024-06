Benjamin Ingrosso célèbre les victoires dans “Look Who’s Laughing Now”

Après avoir enflammé la scène de l’Eurovision en mai dernier, Benjamin Ingrosso lève le voile sur l’efficace “Look Who’s Laughing Now” à découvrir sur aficia !

Depuis un premier semestre ponctué par les sorties respectives des titres dansants “Kite” et “Better Days”, Benjamin Ingrosso dessine les contours de son prochain album attendu dans les bacs plus tard cette année. Désireux de surprendre son auditoire et de s’affirmer sur la scène musicale internationale, l’artiste suédois explore ainsi des sonorités de pop des années 70 qu’il mêle à des inspirations des années 90 pour une facette rétro terriblement addictive qui lui sied de surcroît à merveille.

Ce tournant artistique délicieux atteint son paroxysme sur le très réussi “Honey Boy”, fruit d’une collaboration détonante avec Purple Disco Machine, Nile Rodgers et Shenseea. L’ensemble se révèle aérien et entêtant, le cocktail idéal pour la saison estivale ! Et c’est notamment avec cette chanson que Benjamin Ingrosso a marqué l’édition 2024 de l’Eurovision en prenant pleine possession de la scène lors de l’interlude de la première demi-finale. Paré d’un medley redoutable, le chanteur avait également présenté en exclusivité son prochain single intitulé “Look Who’s Laughing Now”.

Un hymne à la positivité

Dans le sillage de ses précédents singles, Benjamin Ingrosso propose de nombreuses références à une ambiance musicale disco voire dance qui devrait faire des ravages. Véritable remède à la morosité ambiante, “Look Who’s Laughing Now” offre un concentré énergique, coloré et fédérateur qui n’est pas sans nous rappeler l’univers d’Abba.

À travers ce nouveau single, l’artiste évoque l’urgence de s’affranchir du regard des autres, d’accepter les imperfection et donc d’être soi-même. Il prône l’authenticité comme clé de réussite pour avancer, et cela malgré les doutes. Afin d’illustrer des paroles optimistes et motivantes, il mise sur une mise en images beaucoup plus sombre. En effet, le chanteur est attaché dans ce qui semble être un hangar mais avec persévérance, il parvient à se défaire de ses chaînes, fin prêt à briller !

Visionnez “Look Who’s Laughing Now”, le nouveau clip de Benjamin Ingrosso :