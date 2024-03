Betta Lemme savoure la rupture sur “Dance Til Forever”

Près de trois ans après son dernier EP, Betta Lemme opère un retour dansant, parée de l’efficace “Dance Til Forever” en écoute sur aficia !

C’est avec la rythmique endiablée et les arrangements terriblement addictifs de “Bambola” que Betta Lemme a fait succomber la France il y a déjà plus de six ans. Et pour cause, la canadienne s’était illustrée sur un style singulier mariant l’anglais, le français et l’italien. Le tout parfaitement exécuté sur cette production dance-pop qui a envahi les ondes et cumule à ce jour plus de 20 millions de streams uniquement sur Spotify.

Avec un succès plus confidentiel, la suite était néanmoins tout aussi prometteuse, l’artiste continuant de cultiver une facette festive sur des mélodies encore plus expérimentales. Et alors qu’elle s’était fait plus discrète depuis la parution de son EP Ready for the Weekend en 2021, Betta Lemme effectue son grand retour avec le très réussi “Dance Til Forever” !

Une liberté retrouvée

Avec ce nouveau morceau, l’artiste s’inscrit dans le sillage des nombreux artistes signés en maisons de disques qui décident de reprendre leur indépendance ! Marquant donc la fin de sa collaboration avec le label Ultra Records, “Dance Til Forever” marque un renouveau dans la carrière de la chanteuse. Elle mise sur une mélodie électro-pop fédératrice et entêtante sur laquelle elle se libère enfin de ses chaînes.

Une quête de liberté qui prend tout son sens à travers le texte et le clip de la chanson. “J’aimerais te dire que je m’ennuie / Mais simplement j’suis mieux sans toi / Et dans la vie il faut danser / même si nos cœurs sont full brisés” scande Betta Lemme sur le morceau qui allie une nouvelle fois le français et l’anglais. L’artiste danse pour panser le souvenir d’une relation toxique. Il pourrait aussi bien s’agir d’une relation amoureuse que d’une relation professionnelle comme le laisse sous-entendre les premières images du clip où Betta Lemme fait face à de grands pontes qui manifestement ne la comprennent pas.

Visionnez “Dance Til Forever”, le nouveau clip de Betta Lemme :