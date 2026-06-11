Révélée par une identité artistique authentique et définie, Blue Jay continue de tracer sa route avec I Just Wanna Make You Proud, un EP qui marque une nouvelle étape dans son parcours.

Entre pop sensible, émotions à fleur de peau et confidences portées par une écriture sincère, l’artiste livre un projet qui lui ressemble, avec les doutes et les espoirs qui accompagnent nos chemins de vie. À travers cet EP de six nouveaux titres, Blue Jay affirme un peu plus sa singularité et sa capacité à transformer l’intime en récits marquants. À l’occasion de cette sortie, elle se confie à aficia sur la création de cet EP, ses inspirations et la suite de son aventure musicale.

Blue Jay, l’interview flash :

1/ Ton premier album s’appelait Chrysalis. Aujourd’hui tu sors I Just Wanna Make You Proud. Est-ce que tu peux nous raconter Blue Jay à travers ce chemin ?

Je pense que je me présenterai comme l’artiste émergente, dans le sens où je suis passée par toutes les étapes. J’ai vraiment fait tout le parcours classique d’une artiste émergente. Depuis mes tout début dans les bars, les restos, les fêtes de village où personne t’écoute, jusque dans les tremplins,

dans des festivals. Et sur des très belles scènes comme aujourd’hui ! Ce sont des années

de travail, des années à ne pas lâcher, à chercher mon style aussi et mon identité pour en arriver là.



2/ En parlant de cet EP, parlons du titre, I Just Wanna Make You Proud — c’est une déclaration à qui ? À ta famille, au public, à toi-même ?

Je pense qu’il s’adresse à qui tu veux. Moi je l’ai pensé en m’adressant un peu à tout le monde. Aux gens qui me suivent, qui m’écoutent, à ma famille, à mes proches, aux gens avec qui je travaille.

Mais surtout je l’ai pensé pour la petite fille et l’ado que j’étais. Et qui je pense serait très fière d’en être là aujourd’hui !

3/ Tu gères les clips, le merch, le maquillage, les visuels, on sent que la créativité est ton moteur. Si la musique n’avait jamais existé dans ta vie, qu’est-ce qui t’aurais attirée ?



Ce qui est trop cool avec la musique, c’est que ça mélange absolument tous les trucs que j’aime.

La musique, la danse, il y a un côté aussi un petit peu théâtral. Il y a l’écriture, tout ce qui est design, dessin, conception. Donc ça rassemble un petit peu toutes les choses qui m’attiraient à la base, mais je pense que si j’avais pas pu faire d’art, je crois que j’aurais été psychologue !



4/ Aujourd’hui c’est un jour un peu fou — ton EP est sorti ce matin, et ce soir tu montes sur scène pour le défendre pour la toute première fois . Il y a des morceaux très intimes sur cet EP — un titre sur ton père, des textes qui touchent à des choses personnelles. Qu’est ce que tu as ressenti en le jouant pour la première fois sur scène ? Et qu’est-ce que l’on peut souhaiter à ces projets ?



C’est un truc de fou que ça ait coïncidé au niveau des dates ! Car ça a fait une magnifique fête pour célébrer la sortie de cet EP. Et pour pouvoir le défendre pour la première fois sur scène. C’est toujours quelque chose de voir ta musique vivre, parce que toi tu la connais. Ça fait des mois que tu la composes, que tu la crées, que tu l’écoutes. Mais tu sais pas comment les gens vont la recevoir. Et là de voir les réactions du public ce soir je n’aurais pas pu rêver mieux. Et de voir déjà des gens chanter les paroles alors qu’il est sorti ce matin, c’est un cadeau du ciel !

Puis, tant que la pente est ascendante et que ça continue comme ça et que je peux vivre ces expériences-là. Que de plus en plus de gens puissent découvrir ma musique et que ça leur fasse du bien, je ne demande pas mieux ! Je vis déjà quelque chose de fou.

Puisque c’est un milieu où on peut vouloir toujours plus. Je suis déjà très très heureuse de vivre tout ce que je vis et je veux juste que ça continue.

5/ Une découverte récente — un artiste, un film, un livre, n’importe quoi — que tu voudrais faire partager à tout le monde en ce moment ?

En musique, je suis fan absolue de Naïka depuis un peu plus d’un an et je suis trop contente de voir qu’elle monte en ce moment ! En livre j’ai adoré dernièrement « La tresse« . C’est un livre assez court

qui raconte le parcours de trois femmes dans trois pays différents, dont le destins sont un petit peu liés. C’est un livre magnifique.

Et une découverte très récente c’est les mots fléchés. Je suis fan de mots fléchis donc branchez-vous mots fléchés parce que vraiment c’est génial !

Découvrez dès maintenant l’EP de Blue Jay sur les plateformes :