aficia vous propose de découvrir les influences multiculturelles de la pépite française Naïka. Laissez vous ambiancer sur “One Track Mind”.

Son CV

Naïka est une chanteuse franco-haïtienne, née à Miami et résidant actuellement en Californie. Durant son enfance, elle voyage à travers le monde au gré du parcours professionnel de son père : Vanuatu, Kenya, Guadeloupe, Paris, Etats-Unis, sans oublier Haïti pour les vacances familiales. Forcément, ces pérégrinations et cette éducation favorisent la couleur et la diversité de sa musique. Elle commence à proposer cette dernière depuis 2020, avec un certain nombre d’EPs et écrit des textes et des poèmes depuis ses 12 ans.

Son ouverture et son indépendance contre vents et marées accouchent d’une musique plurielle, diversifiée, chaude et foisonnante. Son goût pour la mode et la couleur lui permet d’utiliser des visuels décapants dans un monde gris et terne, marqué par le conflit. Sa palette musicale allant de la world pop au RnB en passant par les rythmes caribéens impriment une identité musicale éclectique. Son authenticité lui permet de switcher aisément entre l’anglais, le français et le créole haïtien dans ses compositions solaires et envoutantes. Tous les ingrédients sont réunis pour marque l’œil et l’oreille.

Naïka en chiffres :

1,2 millions d’abonnés sur Instagram

2,7 millions d’auditeurs sur Spotify

Une tournée européenne et américaine jouée à guichets fermées en début d’année 2026

en début d’année 2026 “One Track Mind” : #42 de l’airplay radio français, #91 sur Spotify et #13 sur iTunes.

Son actu

Naïka est toutes les lèvres en ce moment suite à la sortie de son sublime 1er album ECLESIA. Ce nom porte à merveille l’éclectisme de ses inspirations mais aussi une notion de rassemblement en grec ancien. Et le pari est plus que réussi. Impossible de retenir les mouvements de hanches et les projections sur les plages antillaises. Des morceaux ultra-pop, des influences reggae, caribéennes côtoient des titres plus mélancoliques teintés de guitares et d’accordéon. La voix est solaire et envoutante, les mots coulent de source sans prise de tête, avec un switch de langues tellement facile sur un seul morceau.

Naïka a assuré qu’en studio, rien n’était calculé et que la langue sort comme ça. Et nous ressentons cette vérité et cette instantanéité à l’écoute. C’est poétique, glamour tout en étant engagé. Il n’y a pas une once d’ennui qui se dégage de l’écoute du projet. L’artiste réussit le pari d’aller dans tous les sens tout en restant incroyablement cohérente. Le single “One Track Mind” est la pépite de l’album et sera un de nos tubes de l’été. Il est composé sur des rythmes haïtiens. C’est un empowerment hit sur l’amour de soi après un échec amoureux. Les apartés en créole sont savoureux, caniculaires. Le final du morceau est hypnotisant, appelant à la célébration.

Pour aller plus loin, le titre “Matador” est à saigner fort. Il rappelle l’efficacité tranchante et l’urgence de la diction de Stromae. La piste d’introduction “Welcome To Eclesia” plante le décor plantureux et pharaonique du disque. Quant à l’engagé “What A Day”, il s’attarde sur les conflits mondiaux (notamment en Palestine) sur un rythme dansant presque choquant pour la portée du texte. Et c’est tout l’objectif de la piste.

Découvrez “One Track Mind” de Naïka :

Vous pourrez applaudir Naïka sur quelques festivals à travers l’Europe cet été. Elle passera par Solidays le 26 juin et par Les Francofolies De La Réunion le 4 septembre pour la France.