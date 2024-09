Brav sort “Café Crève”, un album concept aux mille saveurs

Le rappeur Brav vient de sortir Café Crève, un album créé autour d’un angle original. Retour en quelques mots avec aficia sur ce nouvel opus.

Il faudrait de nombreuses lignes pour détailler la carrière de Brav, amorcé il y a plus de 20 ans, en 2002. À l’époque, il s’associait à Tiers Monde dans un duo efficace, recevant un accueil plus que favorable. En solo, l’artiste français a souvent gravité autour de l’injustice et des inégalités, des thèmes résonnant comme des luttes. Friand de nouvelles expériences, Brav a toujours su faire évoluer sa musique, touchant à la pop, à d’autres rythmiques, mais toujours portée par ce sens unique de la poésie.

Et le rappeur met de nouveau en avant son côté innovant avec Café Crèvre, un cinquième album sorti le 13 septembre. Quelques feats sont à noter : Youssef Swatt’s, Shy’m, Ludovic Louis, Bleue Caroline et Josia. Ainsi, Brav propose un véritable concept, une ligne conductrice inédite. Son idée, c’est d’être posé au café du coin, et d’observer la vie qui défile devant ses yeux. Une manière d’analyser et de mettre des mots sur les nombreuses facettes de l’humain.

Le dernier clip de l’album, “Reste au lit”, est sorti en février, mais on ne peut qu’espérer d’autres réalisations tant certains morceaux sont puissants. Pour n’en citer qu’un, le petit bijou émotionnel “Les dunes”. De manière générale, l’album est équilibré, calibré autour de cet angle spécial mais sans redondances.

Et pour concrétiser un peu plus ce nouvel opus, Brav foulera la scène parisienne de la Cigale le 27 septembre.

Découvrez Café Crève, l’album de Brav :