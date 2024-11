Davodka, intime et tranchant sur son album “Héritage”

Le rappeur Davodka a récemment sorti Héritage, son septième album. Retour en quelques mots avec aficia sur ce nouvel opus.

Loin d’une quelconque surmédiatisation, Davodka sillonne les chemins du rap depuis plus de 15 ans, et reste un des meilleurs de cette scène dite underground. Une scène où l’authenticité sublime la musique. Artiste à la plume aiguisée et au flow ravageur, le rappeur originaire du 18ème nous avait accordé une interview improvisé il y a quelques temps. Il nous parlait de cette volonté de mettre sur papier des tranches de vie.

Après l’excellent album Procès verbal sorti il y a 3 ans, Davodka réitère avec Héritage, un septième ouvrage de 14 titres avec quelques feats notables : Sinik, Deadi, Sakage, Cenza, Greenfinch et Hidan. Et sur cet opus, Davodka acère une nouvelle fois les vices de notre société, à l’instar du titre “Idiocratie”. Les références et comparaisons techniques s’enchaînent au fil des morceaux, mais on retiendra surtout l’angle très personnel choisi. La dépression, la force de la famille, l’entourage dans le rap, et l’envie rageuse de vivre et de transmettre grâce à son jeune fils : (“Enfant bulle” : “Héritage”).

Bref, Davodka réalise là un très bon projet : complet, nerveux, bavard et cette fois-ci bien plus personnel. Il sera d’ailleurs sur scène dans plusieurs villes, dès novembre.

Découvrez Héritage, l’album de Davodka :