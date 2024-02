Emma Hoet croit en ses rêves avec “Ne t’en fais pas”

Près de trois ans après son premier EP, Emma Hoet annonce un nouveau projet à travers “Ne t’en fais pas” à découvrir sur aficia !

Immergée dans une culture artistique depuis sa tendre enfance, Emma Hoet a fait de la chanson une évidence pour mettre à profit sa passion pour l’écriture, l’expression scénique et le piano. En 2018, c’est d’abord outre-Manche que la jeune artiste fait sur le pétillant “U Got My Heart” aux côtés de Clément Leroux. Une chanson couronnée de succès et qui trouve une résonnance sur les ondes aux États-Unis et au Canada.

Après cette expérience enrichissante, Emma Hoet se lance en français. Il en résulte ainsi Cartes Postales, un premier EP qui fleure bon l’évasion et dont le single phare “Chute libre” intègre la bande son de la troisième saison de la série Netflix ‘Emily in Paris.’ Ce n’est d’ailleurs pas la seule chanson de la chanteuse qui est sélectionnée puisque “Good For Me”, en collaboration avec Pallace, rythme également le quotidien d’Emily.

Un message optimiste

Forte de ce plébiscite, Emma Hoet a continué de dévoiler plusieurs titres mais avec la parution de son nouveau single “Ne t’en fais pas”, elle écrit un nouveau chapitre de sa carrière. En effet, la principale intéressée lèvera le voile cet été sur un deuxième EP plus introspectif à paraître sur son propre label. Au plus proche de ses envies, ce projet reflétera son parcours entre la France, l’Angleterre et l’Espagne mais aussi sa quête de liberté.

Pour l’heure, elle mise sur l’élégant “Ne t’en fais pas” qui profite d’une rythmique chaloupée. Paré d’arrangements aériens, le titre est l’occasion pour l’artiste de dévoiler un mantra positif, à la poursuite de ses rêves. “J’ai écrit cette chanson comme si j’avais une conversation avec ma mère. J’ai toujours ressenti la pression de suivre les règles, de poursuivre une carrière conventionnelle, mais j’ai finalement choisi de suivre ce qui me rend heureuse : la musique” confie Emma Hoet au sujet de la genèse de cette chanson.

Écoutez “Ne t’en fais pas”, le nouveau single d’Emma Hoet :