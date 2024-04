Esmée a “Soif d’amour” dans son nouveau single

La chanteuse Esmée a dévoilé le titre “Soif d’amour” le 5 avril dernier. aficia a découvert ce nouveau single pour vous !

Vous avez peut-être déjà entendu la chanson “Momento” écrite par Hoshi sur les ondes nationales. Et oui, la jeune artiste Esmée est de retour avec son nouveau single “Soif d’amour”. Lancée par le télécrochet à succès The Voice, la chanteuse écrit petit à petit son histoire musicale. Son dernier titre à la production léchée est caractérisée par son rythme entraînant. Esmée se livre et se confie sur son désir de vivre le grand amour.

Lors de la sortie du morceau l’artiste a déclaré sur Instagram :“Quelle joie d’enfin pouvoir vous dévoiler ce nouveau titre ! C’est une nouvelle partie de moi, une nouvelle partie de mon cœur que je vous offre avec le plus grand plaisir”. En plus du fichier audio, un clip a été réalisé et publié sur YouTube. On retrouve alors la chanteuse dans plusieurs lieux parfois cocasses comme dans un stade à bord d’un cadis rose. La vidéo a déjà été visionnée plus de 50 000 fois !

Inès Fakche

Découvrez le clip du titre d’Esmée ”Soif d’amour” :