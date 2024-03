Esmée en interview ‘Flash’ : “Je me suis inscrite à The Voice pendant 6 ans”

Esmée est actuellement sur toutes les ondes avec son morceau “Memento”. L’occasion pour aficia de s’entretenir avec l’artiste.

C’est en passant par le télé-crochet à succès The Voice qu’Esmée a su s’entourer d’artistes variés et d’une équipe soudée pour faire éclore son talent au grand jour. La chanteuse, porteuse du syndrome de Gilles de la Tourette, signe un tube avec “Memento”. Son titre est actuellement #38 de l’airplay radio. Nous lui avons posé 5 questions !

L’interview ‘Flash’ d’Esmée :

1

Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ?

Je suis Esmée, j’ai 22 ans. Je suis chanteuse, signée chez PlayTwo et je fais de la pop. J’ai commencé à chanter quand j’avais 7 ans. Je suis tombée malade et j’ai été diagnostiquée avec le Syndrome de la Tourette. J’ai commencé à chanter à ce moment là. Je me suis mise sur un karaoké YouTube pendant un repas de famille. Je me suis rendue compte que j’avais plus de tics et du coup, le chant a été le moyen d’apaiser mes douleurs. Plus tard, on m’a dit : « tu as du talent, il faudrait peut-être aller plus loin« .

Je suis arrivée jusqu’à The Voice. Je me suis inscrite pendant 6 ans, sans réponse. En 2022, on m’a appelée et on m’a demandée si je voulais participer à l’émission. J’ai accepté et j’ai passé toutes les épreuves jusqu’aux auditions à l’aveugle. Zazie s’est retournée et j’ai continué mon parcours. C’était incroyable, j’en garde un souvenir dingue et c’était l’une des plus belles aventures que j’ai pu vivre.

2

Qu’est-ce que The Voice a pu t’apporter personnellement?

Cette expérience m’a apporté de la confiance et de la reconnaissance. Je me suis aussi dit que j’avais ma place parce que j’avais un peu le syndrome de l’imposteur. Cette expérience m’a rassurée et m’a montrée que je pouvais chanter ailleurs que dans ma chambre.

3

Suite à l’expérience The Voice, tu as pu enregistrer ton single “Memento”. Est-ce que tu peux me parler de la genèse de ce titre ? Es-tu surprise de son succès ?

Mon producteur a décidé d’organiser un repas avec Hoshi et Gia. On a parlé toute la soirée de nos vies, comme une séance chez le psy. On a beaucoup ri et on s’est rendu compte qu’on avait pas mal de points communs. À l’issue de ce repas, on s’est dit qu’on allait bosser ensemble. Entre l’écriture de “Memento”, l’enregistrement de la maquette puis de la version définitive, il a fallu seulement 15 jours.

Je pense qu’on ne s’attend jamais vraiment à ce qu’un titre marche. On espère beaucoup et on ne sait pas si les radios, les plateformes ou même les gens vont aimer. C’est dingue en ce moment tout ce qui se passe autour du morceau.

4

Justement, suite à ce succès, quels sont tes projets à venir ? Avec qui rêves-tu de collaborer ?

Il y a l’album qui va sortir courant octobre 2024. On a collaboré avec pleins d’artistes en co-écriture et co-composition. Je peux citer Kyo, John Mamann, Petit K, Stéphane, Yodelice, Jérémy Frérot, Joseph Kamel et Boulevard Des Airs. Rien que le fait d’avoir collaboré avec eux, c’était incroyable. Tous les rendez-vous initialement prévus pendant 30 minutes durent finalement plusieurs heures. Je garde des liens super forts avec chacun d’entre eux. Dans l’album, il y aura 12-13 titres et il y a une tournée qui arrive courant 2025. Je passerai aussi par quelques festivals cet été. J’ai hâte d’enfin rencontrer mon public et de partager des moments inoubliables avec eux. Cet album sera pop, coloré et il mixe mon univers a celui des artistes qui y participent.

Il y a plein d’artistes avec qui j’aimerais collaborer. Angèle, je la trouve dingue. Sur un registre rap, j’aime beaucoup Dinos qui me fascine au niveau des textes. Slimane aussi est très fort et humainement incroyable. Il y a aussi de l’international mais ça c’est un peu plus compliqué. Billie Eilish est ma référence.

5

Comment est-ce que tu apprivoises ton syndrome de la Tourette pour mener ta carrière et pour la scène ?

C’est simple. Quand je chante, mes symptômes disparaissent. C’était important que j’en parle dès le début pour que tout le monde soit au courant. Je veux montrer que ce n’est pas une honte d’avoir ce que j’ai. J’ai pas du tout réfléchi à comment ça pouvait se passer parce que pour moi, c’est quelque chose de normal. Ça fait juste partie de moi. Ça ne pose aucun problème car les gens qui m’entourent sont tellement en phase avec cette particularité.

Découvrez “Memento” d‘Esmée :