“Gitans – Le Musical”, la nouvelle comédie musicale à ne pas manquer !

aficia vous partage LA comédie musicale qui saura vous réchauffer en ce début d’année glacial : “Gitans – Le Musical”.

C’est notre découverte de ce début d’année, et il est vrai que cela faisait un an que nous n’avions plus parlé d’une comédie musicale ! Alors oubliez la pluie et la déprime car, le temps de deux heures, ce spectacle saura remettre de la couleur dans votre vie.

Nous avons assisté à l’avant-première de “Gitans : Le Musical”, actuellement en résidence au Théâtre Libre de Paris, qui raconte une histoire d’amour à la Roméo et Juliette sur fond de culture gitane. Lorsque le personnage principal – Tiago – rencontre Nadia et la sauve d’une agression, il tombe éperdument amoureux de cette dernière. Le problème : dans seulement une semaine, il doit épouser Sara, une jeune gitane, lors d’un mariage arrangé. Véritable réflexion sur la cohabitation entre le traditionnel et le modernisme, “Gitans – Le Musical” revient sur plusieurs coutumes gitanes autrefois normalisées mais aujourd’hui dépassées (comme la cérémonie du mouchoir). Le tout accompagné par des chansons entêtantes dans un style arabo-andalou et flamenco, interprétées par des comédiens au cardio’ époustouflant. Et bonne nouvelle : les 25 chansons du spectacle – que vous n’arriverez plus à vous sortir de la tête – seront bientôt disponibles dans un album !

© Cyril Machin

Si “Gitans – Le Musical” brille, c’est parce que la comédie musicale a bénéficié de l’apport des plus talentueux. À la production, on retrouve Jeanne Deschaux (“Aladin”, “Flashdance – The Musical”), accompagnée de Nicolas Ferru (“Dirty Dancing”). Et au niveau du cast, on retrouve plusieurs talents que les habitués des comédies musicales reconnaîtront : Djamel Mehnane (“Flashdance The Musical”, “We Will Rock You”) dans le rôle de Tiago ou encore Tatiana Matre (“Chat Botté”), en tant que Nadia. Tous deux sont époustouflants dans leurs tableaux respectifs, mais la star du spectacle est incontestablement Manuela Diaz, gagnante de “The Voice Kids” en 2016. Cette grande fan de Kendji Girac (le lauréat gitan de la saison 3 de “The Voice”) faisait partie de l’équipe de M. Pokora. Depuis, celle qui interprète le rôle de Sara affirme avoir “toujours baigné dans la culture gitane”, et elle a même pu s’illustrer au sein de la troupe Gipsy Five en 2018.

Le premier single de “Gitans – Le Musical” s’intitule “VEN VEN VEN”, et il commence tout doucement à se faire une place sur les radios françaises. Il est interprété par Loukas, chanteur originaire du sud de la France et essentiellement connu pour avoir chanté en tournée avec les Gipsy Kings, mais aussi pour avoir participé à la version espagnole de “The Voice” : “La Voz”.

“Gitans – Le Musical” est actuellement en résidence au Théâtre Libre de Paris [4 Bd de Strasbourg, 75010 Paris] jusqu’à fin février, et partira en tournée au printemps.

Découvrez le premier single de “Gitans – Le Musical” – “VEN VEN VEN” :

