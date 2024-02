Jess Glynne considère sa vraie valeur sur “Enough”

En prélude à la parution de son troisième opus, Jess Glynne se réconcilie avec elle-même sur l’intense “Enough” en écoute sur aficia !

Célébrant la décennie de la parution du titre à succès “Rather Be” en collaboration avec Clean Bandit, la britannique Jess Glynne a connu des débuts tonitruants sur la scène musicale internationale. Et ce n’est pas le retentissement mondial du dansant “Hold My Hand”, extrait addictif de son premier album I Cry When I Laugh dévoilé en 2015, qui pourra nous contredire.

Avec des vibrations soul dans la voix, un timbre puissant et chaleureux mais aussi par son sens de la musicalité, la chanteuse a su séduire. Depuis la parution de son deuxième disque au succès plus confidentiel en 2018, elle s’était néanmoins fait discrète. Et après une longue période de doutes et de bouleversements professionnels et personnels, Jess Glynne amorce enfin son grand retour en musique en annonçant un nouvel opus !

Un titre salvateur

C’est avec le titre “Enough” écrit en 2020 que Jess Glynne souhaitait entamer un nouveau chapitre de sa carrière, celui de son futur projet JESS à paraître le 26 avril prochain. Sur cette nouvelle chanson, l’artiste annihile les douleurs du passé et le manque d’estime de soi. Elle conte ainsi la reconstruction et le long cheminement jusqu’à l’acceptation de soi.

Afin de mettre en lumière ses mots, l’artiste a levé le voile sur une mise en images d’une grande beauté qui coïncide parfaitement aux paroles introspectives de la chanson. L’artiste se lance dans une course au cours de laquelle elle se libère progressivement de ses vulnérabilités. Elle se retrouve face à elle-même dans une dernière séquence émouvante, symbolique forte d’une paix intérieure trouvée.

Visionnez “Enough”, le nouveau single de Jess Glynne :