Julia Jean-Baptiste s’amuse de ne pas “Toujours plaire”

En prélude à la parution de son deuxième opus studio, Julia Jean-Baptiste lève le voile sur “Toujours plaire”, un extrait résolument rock à découvrir sur aficia !

Près de deux années se sont écoulées depuis la parution du passionnant Cinérama, le premier disque solo de Julia Jean-Baptiste, mêlant subtiles nuances et émotions exacerbées. Un bijou musical qui connaîtra bientôt un successeur, puisque l’artiste dévoilera son nouvel album, Toujours plaire, le 4 avril prochain.

Enrichi de dix compositions originales, ce projet à paraître révèle une nouvelle facette de l’artiste : plus rock, plus sombre, avec des productions plus synthétiques qu’auparavant, pour un résultat à la fois brut, sincère et saisissant. Un retour qui, bien plus qu’une simple confirmation de l’essai, inscrit Julia Jean-Baptiste dans le sillage des artistes francophones à la plume ciselée et aux compositions à la fois soignées et singulières. C’est notamment ce que confirme la piste éponyme “Toujours plaire”, dévoilée en guise de préambule.

Une ode à la singularité

Sur ce nouveau titre jouissif, Julia Jean-Baptiste s’affranchit malicieusement du regard des autres, consciente que sa personnalité, son parcours ou ses idées ne peuvent pas toujours plaire. Un tacle bien senti aux tendances et conformismes qui lissent les individualités. “Vos filtres sont les mêmes / Partout on aime se ressembler / Mais moi j’sais, d’puis toujours / Qu’on peut pas toujours plaire / C’est comme ça / Au fond à quoi ça sert le temps s’en va / Des étoiles sous les paupières / Moi j’adore ça / Qu’on puisse pas toujours plaire” entonne-t-elle sur une mélodie qui ne manque pas de panache, joliment éclairée de guitares électriques cinglantes. Un hymne fédérateur en somme qui trouvera une résonance en chacun.

Afin de défendre les couleurs de ses nouvelles chansons, la chanteuse foulera la scène parisienne de la Maroquinerie le 14 mai. Les dernières places sont en vente !

Écoutez “Toujours plaire”, le nouveau single de Julia Jean-Baptiste