Julien Lieb : les dés sont jetés avec “Le jeu”, son premier single !

Chacun leur tour, ces anciens Star Académiciens se dévoilent en musique. Autour de Julien Lieb, finaliste de Star Academy 2023 avec “Le Jeu”. On en parle sur aficia.

La musique a toujours été le refuge de Julien Lieb. Depuis son enfance, elle l’accompagne dans les moments les plus difficiles, comme la perte de son père ou les périodes de doutes. L’artiste s’est toujours su différent, notamment à cause d’un difficile bégaiement. Après avoir traversé des épreuves, notamment une dépression et un burn-out, Julien a trouvé dans la musique un moyen de s’exprimer et de guérir. Brel, Aznavour, Freddie Mercury puis Damso deviennent ses référents masculins.

Finaliste de la Star Academy 2023, le jeune artiste livre un témoignage poignant sur la force cathartique de la chanson. Son parcours, marqué par des hauts et des bas, est une ode à la résilience et à la persévérance. Nous l’avions d’abord découvert une première fois avec “Encore une fois” puis “Comme tout le monde”, deux morceaux intimes et sincères qui résonnent avec ceux qui ont déjà connu des épreuves similaires.

Un artiste authentique et touchant

Une fois de plus, c’est avec une simplicité et une sincérité désarmantes que Julien parvient à toucher le cœur de ses auditeurs. Avec “Le Jeu” son véritable premier single depuis qu’il a signé sur le label Twin Music (le label de Stéphane & Cobalt notamment), l’artiste de 25 ans exprime sa vision de la notoriété nouvellement acquise. Il s’est pour cela entouré des meilleurs artistes de sa génération comme Igit et Otta, deux artistes qui ont également brillé dans ‘The Voice’, ou encore le regretté Nino Vella, la moitié de Rouquine qui nous a hélas quittés il y a quelques semaines. Son histoire personnelle, mêlée à l’universalité des émotions qu’il exprime, en fait un artiste à suivre de près. Julien Lieb compte bel et bien marquer la scène musicale française.

Découvrez “Le Jeu”, le premier single de Julien Lieb :