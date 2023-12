Kaza dévoile le septième volet de ses HRTBRK

Après avoir annoncé la sortie de son troisième album, Heartbreak Life Vol. 2 qui sortira le 12 janvier prochain, Kaza dévoile “HRTBRK 7” . C’est à découvrir sur aficia !

Inauguré en février 2019 et rendu célèbre par le deuxième épisode qui cumule 54 millions de vues, la série « HRTBRK » conte avec sincérité les déboires sentimentaux de Kaza. L’artiste aux influences RnB, à la voix nonchalante, enivrante et aux instrumentales reconnaissables parmi mille, assume encore son statut d’homme brisé. À tel point qu’il se fait surnommer Heartbreak Boy.

Présent sur Planète Rap il y a quelques semaines, celui qui avait laissé entendre sa volonté d’arrêter la musique en 2020, a dévoilé la sortie prochaine de son nouvel album Heartbreak Life Vol. 2 , le 17 janvier pour réchauffer nos cœurs. En attendant, Kaza dévoile le titre que son public réclamait le plus, à savoir le septième épisode de HRTBRK.

Toxique sur HRTBRK #7, mais c’est pour cela qu’on l’aime !

Ce septième volet, dévoilé le 17 novembre dernier, soit presque un an après le HRTBRK #6, ne déroge pas à la recette. Sept épisodes plus tard, Kaza rebondit toujours autant sur la prod’ amenée par une mélodie pianistique de Frenchis Beatz et LeTempsDuPiano. Deux producteurs habitués de ces mélodies romantico-mélancolique prônées par Kaza.

Une chose est sûre, on ne peut pas reprocher à l’artiste aux 2 millions d’auditeurs mensuels de mâcher ses mots. Et presque cinq années après le premier épisode de la série « HRTBRK », Kaza poursuit sa progression comme sur « HRTBRK #7 » où l’artiste et ses textes aux allures RnB des années 2000, à défaut de sa réussite amoureuse, séduit son public qui ne cesse de s’agrandir. Dans ce 7e opus de la série « HRTBRK », vous l’aurez compris, Kaza ne craint pas d’explorer les zones les plus sombres et toxiques des relations. Mais c’est précisément cette audace qui captive et fidélise son public, cinq ans après son apparition.

Son nouveau single « HRTBRK #7″dévoile plus-que-jamais cette facette de Kaza qui n’hésite pas à se plonger dans des émotions complexes et parfois dérangeantes. La musicalité propre à l’artiste se marie parfaitement avec ses paroles incisives qui révèlent une certaine cruauté. À travers des phrases telles que « C’est pas moi qui vais changer ta vie, je reviendrai jamais t’es trop naïve », il s’affirme avec une honnêteté brutale, exprimant une réalité du couple parfois douloureuse. Cette sincérité et cette authenticité renforcent l’attrait de Kaza en tant qu’artiste résolument moderne. Capable de créer des hits avec des thèmes et des émotions universels, même lorsqu’ils sont empreints de noirceur. « HRTBRK #7 » révèle alors la profondeur et la diversité du talent de Kaza.

Kaza ne serait pas Kaza sans le travail majestueux effectué autour de son image et de son marketing soigné, comme en témoigne une nouvelle fois le clip de HRTBRK #7 à découvrir ci-dessous sur aficia :