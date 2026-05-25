Kid Sophie dévoile ses failles avec “Mes nuits”

Quelques mois après ses premiers pas en solo, Kid Sophie accélère la cadence avec “Mes nuits”, un troisième single planant et introspectif en écoute sur aficia !

L’artiste est loin d’être une inconnue dans le paysage musical. Co-compositrice et bassiste au sein du groupe Hyphen Hyphen, elle s’illustre également comme arrangeuse et réalisatrice pour d’autres artistes, parmi lesquels Santa ou Alice on the Roof. Une créativité foisonnante qu’elle cultive désormais dans un projet solo prometteur.

Après un premier single dévoilé en 2025, puis “Love Again” en début d’année, 2026 semble marquer un véritable tournant pour Kid Sophie. Avec “Mes nuits”, elle signe un troisième extrait qui confirme toute l’étendue de sa palette artistique et laisse entrevoir l’arrivée prochaine d’un premier EP qu’il nous tarde déjà de découvrir.

Quand la nuit fait ressurgir souvenirs et vertiges intérieurs

C’est une pop organique extrêmement aérienne que nous propose l’artiste sur cette ritournelle tout en fragilité et délicatesse. Au fil des extraits dévoilés, elle brille sur fond d’une pop électro extrêmement moderne et léchée. Avec “Mes nuits” et ses arrangements oniriques, Kid Sophie offre un morceau à la construction rythmique très intéressante et non linéaire, puisque la piste gagne en intensité pour souligner la douceur de sa voix.

Sur ce nouveau single, Kid Sophie nous invite à une introspection, lorsque la nuit active les réflexions et fait ressurgir l’ensemble des souvenirs enfouis. Autant de facettes douloureuses, quand tout résonne plus fort dans l’obscurité, menant vers un chemin de reprise de contrôle : “Et plus l’ombre se fait grande / Et plus je l’appréhende / Effacée sans demande / Moi j’aimerais bien juste dormir / Dormir, ne plus m’souvenir / Quand le silence se brise / Dans la nuit je me grise / Je fais tout pour m’enfuir / Fuir pour ne plus te sentir / Mais où vont les souvenirs”.

Découvrez “Mes nuits”, le nouveau single de Kid Sophie :